В Хабаровском крае отменили шахматную рассадку, театры, кинотеатры и концертные залы возобновили работу.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

«У нас есть рекомендации для театров и концертных организаций для профилактики коронавирусной инфекции. Требования к рассадке в документе действительно отсутствуют. Каждая организация будет рассмотрена в индивидуальном порядке», ― цитирует издание руководителя Роспотребнадзора по региону Татьяну Зайцеву.

Она добавила, что зрителям необходимо правильно носить защитные маски.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, Роспотребнадзор отменил шахматную рассадку в театрах и цирках в Санкт-Петербурге.