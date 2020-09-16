В Хабаровском крае отменили шахматную рассадку

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В Хабаровском крае отменили шахматную рассадку, театры, кинотеатры и концертные залы возобновили работу.
В Хабаровском крае отменили шахматную рассадку
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

«У нас есть рекомендации для театров и концертных организаций для профилактики коронавирусной инфекции. Требования к рассадке в документе действительно отсутствуют. Каждая организация будет рассмотрена в индивидуальном порядке», ― цитирует издание руководителя Роспотребнадзора по региону Татьяну Зайцеву.

Она добавила, что зрителям необходимо правильно носить защитные маски.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, Роспотребнадзор отменил шахматную рассадку в театрах и цирках в Санкт-Петербурге.

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