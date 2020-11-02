Без клинических проявлений более чем у 25% пациентов: в России за сутки выявили 18 257 новых случаев COVID-19

Число зафиксированных случаев коронавируса в России достигло 1 655 038 — за последние сутки прирост составил 18 257. В стране выздоровели 1 236 033 пациента, умерли 28 473 человека. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в российских субъектах пока остаётся сложной и требует повышенного внимания.

За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавирусной инфекции. За предыдущие двое суток в стране число зафиксированных случаев COVID-19 составило 18 665 и 18 140. По сообщению оперштаба, у 25,1% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Согласно информации Роспотребнадзора, на данный момент в стране проведено более 61,5 млн тестов на коронавирус. За сутки специалисты провели 512 тыс. тестов на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 393 тыс. человек.

Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 1 655 038, выздоровели 1 236 033 пациента (74,68%), в том числе 10 360 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 28 473 человека (1,72%). За последние сутки зарегистрировано 238 летальных исходов.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки было выявлено в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923), Московской (556), Нижегородской (389), Архангельской (378), Ростовской (316) и Воронежской (301) областях.

В Москве общее число выявленных случаев коронавируса достигло 434 205. При этом в столице выздоровели уже 318 032 пациента. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 6873 человека.

Мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркнул, что все ограничительные меры по коронавирусу в Москве дали результаты. По его словам, в Москве наблюдается стабилизация ситуации.

«Все эти меры дали определённые результаты, и вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации», — цитирует Собянина РИА Новости.

Тем временем в Московской области вступило в силу постановление об обязательном соблюдении домашнего режима для лиц старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

В Красноярском крае губернатор Александр Усс подписал указ о введении новых ограничительных мер в целях борьбы с коронавирусной инфекции. Так, с 3 ноября в кафе и ресторанах на территории региона запрещается проведение семейных торжеств (свадьбы, юбилеи), а все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Также в торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещён доступ к Wi-Fi, а детям до 14 лет — нахождение в ТЦ без родителей.

В то же время правительство Хабаровского края сообщило об отмене из эпидемиологической обстановки чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин, который должен был пройти в Хабаровске с 7 по 10 ноября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции потребовал не замалчивать проблемы в борьбе с коронавирусом в регионах.

«Ситуация в субъектах пока остаётся сложной и требует от всех нас повышенного внимания. Уровень заболеваемости всё ещё высокий», — сказал он.

Премьер также поблагодарил российских медиков за самообладание и заботу о пациентах.

«Знаем, какая колоссальная нагрузка ложится на их плечи, в каких непростых условиях приходится им работать: буквально круглосуточно находиться в больничных палатах, помогая людям победить болезнь, находить в себе силы и добрые слова для каждого пациента. Особо хочу поблагодарить тех медицинских работников, которые в таких условиях заботятся о больных, не теряя самообладания и искренне сопереживая им. Большое спасибо за то, что вы остаетесь верны своему профессиональному долгу», — приводит его слова РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией, отметила, что в 33 регионах России продолжается рост заболевания коронавирусной инфекцией, в 19 замедляется, в двух ситуация с COVID-19 улучшается.

«Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения (заболеваемости. — RT) находятся сегодня два субъекта Российской Федерации, стабилизации — 31, замедления эпидпроцесса — 19, продолжается стадия роста в 33 субъектах», — рассказала она.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остаётся напряжённой, констатировал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Ситуация с коронавирусом действительно остаётся на сегодняшний день напряжённой. Заболеваемость в последнюю неделю доходила до 15-18 тыс. заболевших в сутки», — приводит ТАСС слова министра.

В регионах сейчас развёрнуто 235 тыс. коек для пациентов с COVID-19, из них свободно около 15%, добавил Мурашко. По его словам, свыше 4 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в реанимации, 2,4 тыс. из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.