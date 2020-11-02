Попова: 90% ввезённых в Россию случаев коронавируса были из Турции
- РИА Новости
«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулись почти 1,5 млн человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тыс. положительных 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — сказала она.
В связи с этим она призвала «предложить определённые меры».
«Потому что основной ввоз — 90% всех ввезённых случаев из-за рубежа — это ввоз из Турецкой Республики», — добавила она.
Кроме того, она рассказала, что в настоящее время в 33 российских регионах продолжается рост заболеваемости COVID-19, а в 19 замедляется.