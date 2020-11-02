Попова: 90% ввезённых в Россию случаев коронавируса были из Турции

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Большинство (90%) всех ввезённых в Россию случаев коронавируса из-за рубежа были из Турции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета по борьбе с COVID-19.
Попова: 90% ввезённых в Россию случаев коронавируса были из Турции
  • РИА Новости

«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулись почти 1,5 млн человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тыс. положительных 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — сказала она.

В связи с этим она призвала «предложить определённые меры».

«Потому что основной ввоз — 90% всех ввезённых случаев из-за рубежа — это ввоз из Турецкой Республики», — добавила она.

Кроме того, она рассказала, что в настоящее время в 33 российских регионах продолжается рост заболеваемости COVID-19, а в 19 замедляется.

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