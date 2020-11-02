Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 33 регионах России
- РИА Новости
«Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения (заболеваемости. — RT) находятся сегодня два субъекта Российской Федерации, стабилизации — 31, замедления эпидпроцесса — 19, продолжается стадия роста в 33 субъектах», — рассказала она.
В начале заседания премьер России Михаил Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусом в регионах остаётся сложной и требует повышенного внимания.
По данным на 2 ноября, в России за сутки зарегистрировали 18 257 новых случаев инфицирования COVID-19.
Больше всего случаев было выявлено в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556).