Массовую вакцинацию «ЭпиВакКороной» планируется начать в 2021 году

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной «ЭпиВакКорона» планируется начать в 2021 году, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году», — приводятся его слова на сайте стопкоронавирус.рф.

Он отметил, что для россиян вакцина будет бесплатной и добровольной.

Как отметил Максютов, одно из преимуществ данной вакцины — её эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что наличие нескольких вакцин от коронавируса в России даст возможность «манёвра» в борьбе с пандемией.