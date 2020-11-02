Массовую вакцинацию «ЭпиВакКороной» планируется начать в 2021 году
- © Пресс-служба Роспотребнадзора
«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году», — приводятся его слова на сайте стопкоронавирус.рф.
Он отметил, что для россиян вакцина будет бесплатной и добровольной.
Как отметил Максютов, одно из преимуществ данной вакцины — её эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что наличие нескольких вакцин от коронавируса в России даст возможность «манёвра» в борьбе с пандемией.