Массовую вакцинацию «ЭпиВакКороной» планируется начать в 2021 году

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Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной «ЭпиВакКорона» планируется начать в 2021 году, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
Массовую вакцинацию «ЭпиВакКороной» планируется начать в 2021 году
  • © Пресс-служба Роспотребнадзора

«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году», — приводятся его слова на сайте стопкоронавирус.рф.

Он отметил, что для россиян вакцина будет бесплатной и добровольной.

Как отметил Максютов, одно из преимуществ данной вакцины — её эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что наличие нескольких вакцин от коронавируса в России даст возможность «манёвра» в борьбе с пандемией.

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