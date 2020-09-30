«Исключить практику введения потребителей в заблуждение»: российским ресторанам запретили включать чаевые в чек

Правительство РФ утвердило новые правила работы заведений общепита, согласно которым в чеки нельзя включать дополнительные платежи, комиссии или чаевые помимо стоимости заказанных блюд согласно меню. Такой порядок начнёт действовать с 1 января. В Роспотребнадзоре указали, что новый документ позволит исключить практику введения потребителей в заблуждение. Общественники инициативу поддержали, подчеркнув, что посетители заведений всегда могут отблагодарить персонал по собственному желанию, однако принуждать клиентов к выплате вознаграждения нельзя.

С 1 января 2021 года заведения общественного питания не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню. Соответствующие пункты вошли в «Правила оказания услуг общественного питания», утверждённые российским правительством.

Как уточняет Роспотребнадзор, новые правила направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания.

«Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и другое). Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг», — отметили в ведомстве.

В то же время новые правила предусматривают возможность предложения потребителю дополнительных услуг, которые могут быть возмездными или безвозмездными.

«Такие услуги могут быть выбраны потребителем добровольно на основе ознакомления с их потребительскими свойствами и ценой. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Наряду с этим правила устанавливают необходимый объём информации, который нужно донести до потребителя. Речь идёт о перечне услуг и условиях их оказания, наименовании продукции с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, сведений об объёме и весе готовых блюд, а также об их пищевой ценности.

О готовности документа стало известно в середине июля после его размещения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту было указано, что правила разработаны, чтобы заменить предыдущие подзаконные акты, утверждённые в августе 1997 года, которые перестанут действовать с 1 января 2021 года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв полагает, что запрет на включение в чеки дополнительных услуг является правильным шагом, который избавит россиян от необходимости платить существенные суммы за навязанные услуги.

РИА Новости

© Илья Питалев

«Мне кажется, что очень часто тот или иной человек, особенно, если это молодой человек, пригласивший девушку, увидев в счёте лишнюю сумму, которая порой составляет 10, а то и 15%, будет испытывать чувство неловкости, а официант заведения будет испытывать избыточное чувство радости. И поэтому я считаю, что чем больше будет прозрачности, тем комфортнее себя будут чувствовать наши граждане», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Гутенёв отметил, что в тех случаях, когда человек захотел выразить персоналу заведения материальную признательность, он и так это сделает. Но происходить это должно добровольно, подчеркнул депутат.

Общественники также поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT назвал включение чаевых в чек «надувательством».

«Это просто надувательство потребителя, когда чаевые включаются в счёт. Таким образом можно вообще всё что угодно взять и придумать... В принципе, всё это подходит под ст. 14.7 КоАП «Обман потребителей». То есть это просто является намеренным обсчётом и грозит вообще ответственностью в 100 тыс. рублей для нарушителей. Если это дополнительно разъяснено, то это неплохо», — подчеркнул Шапкин.

Он отметил, что надо всегда напоминать представителям бизнеса, которые осуществляют продажу или предоставление услуг, что «есть права потребителя и не надо их нарушать». Шапкин добавил, что запрет не просто должен быть установлен, а должен «повлечь за собой какие-то правовые последствия».

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ, в свою очередь, полагает, что речь идёт о приведении ситуации в соответствие гражданскому законодательству.