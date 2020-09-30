Ресторанам в России запретили включать чаевые в чек

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Заведения общественного питания с 1 января 2021 года не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню. Соответствующие правила утвердило российское правительство.
Ресторанам в России запретили включать чаевые в чек
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Как уточняет Роспотребнадзор, новые правила направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания.

«Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и другое). Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг», — отметили в ведомстве.

В то же время новые правила предусматривают возможность предложения потребителю данных возмездных или безвозмездных дополнительных услуг заведениями общепита.

«Такие услуги могут быть выбраны потребителем добровольно на основе ознакомления с их потребительскими свойствами и ценой. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В июле Роспотребнадзор подготовил новые правила работы кафе, которые запрещают заведению общепита без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату либо включать в заказ расходы, которые не относятся к стоимости продуктов, указанных в меню.

Газета «Известия» также писала о планах по запуску функции оплаты электронных чаевых в системе быстрых платежей.

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