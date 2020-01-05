Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень», — указали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве объяснили, что также бактерии и вирусы могут находиться на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.

В случае отравления едой из ресторана необходимо обратиться к врачу и получить соответствующее медицинское заключение. После этого можно направить владельцу ресторана претензию с копиями чека и медицинского заключения.

В ведомстве добавили, что если вопрос не удалось разрешить в добровольном порядке, то необходимо подавать иск в суд. Также можно подать жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры.