Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Короткая ссылка
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
  • Pixabay

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень», — указали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве объяснили, что также бактерии и вирусы могут находиться на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.

В случае отравления едой из ресторана необходимо обратиться к врачу и получить соответствующее медицинское заключение. После этого можно направить владельцу ресторана претензию с копиями чека и медицинского заключения.

В ведомстве добавили, что если вопрос не удалось разрешить в добровольном порядке, то необходимо подавать иск в суд. Также можно подать жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить