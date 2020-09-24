Эксперт оценил роль цифровизации для ресторанов во время пандемии

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Маркетолог Сергей Строгонов оценил роль цифровизации для ресторанов во время пандемии.
Эксперт оценил роль цифровизации для ресторанов во время пандемии
  • Pixabay

«То есть они сначала открывают пять мест, потом 20 и так далее. И когда мы говорим о том, что они вводят бесконтактную форму передачи информации через меню — это хорошо», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, бесконтактное меню также позволяет компенсировать человеческий фактор в обслуживании клиента. Например, через QR-код можно моментально начать знакомиться с ассортиментом.

«Клиент может дополнительно почитать, сохранить себе в телефон, что говорит о том, что потом дома он может захотеть воспользоваться доставкой», — отметил Строгонов.

В июле «Газета.Ru» сообщала, что в пресс-службе картографического сервиса 2ГИС заявили о росте интереса россиян к походам в рестораны.

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