Эксперты заявили о росте интереса россиян к походам в рестораны

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В пресс-службе картографического сервиса 2ГИС заявили о росте интереса россиян к походам в рестораны.
Эксперты заявили о росте интереса россиян к походам в рестораны
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В целом по России за первую неделю июля данные о ресторанах находили на картах около 650 тыс. раз, что почти вдвое превышает цифры за начало июня.

Абсолютным лидером признана Москва, где поиск ресторанов вырос в шесть раз (+510%).

Далее следуют Ростов-на-Дону (+380%) и Санкт-Петербург (+315%).

Меньше всего интересовались ресторанами жители Уфы (+42%), Красноярска (+23%) и Новосибирска (+12%).

Ранее в ресторанах Москвы рассказали, что жители столицы заказывали во время режима самоизоляции.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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