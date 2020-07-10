Эксперты заявили о росте интереса россиян к походам в рестораны
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
В целом по России за первую неделю июля данные о ресторанах находили на картах около 650 тыс. раз, что почти вдвое превышает цифры за начало июня.
Абсолютным лидером признана Москва, где поиск ресторанов вырос в шесть раз (+510%).
Далее следуют Ростов-на-Дону (+380%) и Санкт-Петербург (+315%).
Меньше всего интересовались ресторанами жители Уфы (+42%), Красноярска (+23%) и Новосибирска (+12%).
Ранее в ресторанах Москвы рассказали, что жители столицы заказывали во время режима самоизоляции.
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