Эксперт оценил вероятность второй волны COVID-19

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Доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил вероятность второй волны COVID-19.
Эксперт оценил вероятность второй волны COVID-19
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что вирус ослабевает.

«Это известный феномен, характерный для вирусных эпидемий. Плюс в популяции появляется иммунная прослойка людей, которые перенесли вирус на ногах. Это обстоятельство затрудняет создание второй серьёзной волны», — пояснил эксперт.

Аграновский также отметил важность соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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