Эксперт оценил вероятность второй волны COVID-19

Доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил вероятность второй волны COVID-19.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что вирус ослабевает.

«Это известный феномен, характерный для вирусных эпидемий. Плюс в популяции появляется иммунная прослойка людей, которые перенесли вирус на ногах. Это обстоятельство затрудняет создание второй серьёзной волны», — пояснил эксперт.

Аграновский также отметил важность соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.