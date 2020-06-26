Эксперт оценил вероятность второй волны COVID-19
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- АГН «Москва»
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что вирус ослабевает.
«Это известный феномен, характерный для вирусных эпидемий. Плюс в популяции появляется иммунная прослойка людей, которые перенесли вирус на ногах. Это обстоятельство затрудняет создание второй серьёзной волны», — пояснил эксперт.
Аграновский также отметил важность соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.