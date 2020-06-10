В ресторанах Москвы рассказали, что жители столицы заказывали во время режима самоизоляции

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В ресторанах и кафе Москвы рассказали, что жители столицы заказывали во время режима самоизоляции.
В ресторанах Москвы рассказали, что жители столицы заказывали во время режима самоизоляции
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В последние два месяца чаще всего через сервис «Яндекс.Еда» поступали заказы на бургеры с картофелем фри, хачапури, пиццу, роллы и салат цезарь.

В топ-10 также попали хинкали, суп фо-бо, шашлык, блины с начинкой и сырники.

«Самыми популярными напитками были кола, капучино и латте. Кофе вообще стали заказывать больше», — заявили представители сервиса.

Также отмечается, что во время самоизоляции многие рестораны ввели в меню наборы для приготовления блюд в домашних условиях, полуфабрикаты и заморозку.

В сети ресторанов быстрого питания KFC за два месяца популярность блюд не изменилась — баскеты, ножки и стрипсы.

Представители ресторанов «Тануки» отметили неизменную популярность роллов и востребованность дневных рационов.

В сети кофеен «Шоколадница» в список самых заказываемых блюд попали салат цезарь, паста «Карбонара», блины, куриный суп и крем-суп из шампиньонов.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

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