Рестораторы Москвы оценили требования к работе предприятий общепита

Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по организации работы московских предприятий общественного питания в условиях пандемии коронавируса.

По его мнению, дополнительные требования столичного Роспотребнадзора, которые подробно обсуждались с профессиональным сообществом, связаны с высокой плотностью населения Москвы.

«Мы готовы соблюдать эти рекомендации, потому что нам нужно открываться. Обсуждали, все пришли к мнению, что этих мер достаточно и их необходимо соблюдать для того, чтобы не было никаких проблем с так называемым перекрёстным заражением. Наша задача — сделать всё, чтобы на наших предприятиях ничего такого не произошло», — заявил Бухаров в беседе с ТАСС.

Основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков, в свою очередь, подтвердил, что представители профессионального сообщества находятся в постоянном контакте с профильным департаментом и главным санитарным врачом Москвы.

Он добавил, что рекомендации по столице в целом более жёсткие, чем требования федерального ведомства, но в существующих реалиях выявления новых случаев заболевания они являются логичными.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке к открытию кафе и ресторанов в городе.

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