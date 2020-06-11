Собянин рассказал о подготовке к открытию ресторанов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о подготовке к открытию кафе и ресторанов в Москве.

«Мы такую дискуссию сегодня ведём с представителями ресторанного бизнеса, общепита, с одной стороны, с другой стороны — санитарный врач города Москвы, его специалисты», — рассказал мэр.

Собянин сообщил, что «общие рекомендации выработаны, смотрим, насколько их можно адаптировать, насколько они избыточны или, наоборот, недостаточны, такая дискуссия ведётся, вырабатываются требования».

«Конечно, просто так открывать нельзя, конечно, должны быть требования по дезинфекции, постоянной чистоте в кафе и ресторанах, по работе в масках персонала и так далее и тому подобное. Это целый набор серьёзных требований», — отметил мэр столицы.

Он рассказал, что «бизнес выражает озабоченность, что это будут такие требования, что себе дороже будет в этих условиях работать».

«Поэтому мы создаём такие площадки, на которых обсуждаются эти меры, чтобы они были оптимальными, с одной стороны, они обеспечивали бы санитарные требования, с другой стороны, всё-таки давали возможность бизнесу работать, ну а вам посещать кафе, рестораны и так далее. Напомню, что уличные кафе будут работать, если у нас ситуация не изменится в худшую сторону, уже с 16-го числа, а внутрь ресторанов можно будет заходить уже с 23-го числа», — добавил он.

Ранее Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в городе.

Сопредседатель совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» снятие режима ограничений в столице.