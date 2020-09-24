«Устанавливается приоритет электронной регистрации»: в России вступили в силу новые правила поверки бытовых счётчиков

С 24 сентября факт поверки счётчиков подтверждается только в электронном виде, сообщили в Росстандарте. Данные будут вноситься в реестр ведомства, а бумажные свидетельства будут носить информационный характер — их выдадут по запросу потребителя. При этом до конца 2020 года в связи с эпидемией коронавируса действует мораторий на поверку измерительных приборов. Как отметили в Общественной палате, новая концепция обусловлена технологическим прогрессом и позволит снизить число мошеннических действий в этой сфере.

В четверг, 24 сентября, в России вступили в силу новые правила поверки бытовых счётчиков. Теперь юридическую силу имеют только записи в электронном реестре Росстандарта, а бумажные свидетельства будут носить лишь справочный характер — выдавать их будут только по желанию пользователей.

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«Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ будут недействительны», — сказал глава Росстандарта Алексей Абрамов. Его слова приводит ТАСС.

В течение суток специалисты будут вносить данные о поверке счётчика в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счётчика также сможет получить доступ к этой информации.

Он указал, что владелец измерительного прибора получит доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счётчика. По его словам, законодательные нововведения помогут защитить потребителей от мошенников.

«Специально гражданам ничего предпринимать не нужно. Достаточно ознакомиться с ФГИС «Аршин», понять, как она работает, проверить свой прибор по индивидуальному номеру», — подчеркнул Абрамов.

Новые правила связаны с законом об интеллектуальном учёте электроэнергии, который вступил в силу 1 июля 2020 года. Согласно документу, гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии обязаны за свой счёт устанавливать интеллектуальные счётчики в многоквартирных домах, а сетевые компании — в коммерческом секторе и частных домах. В случае невыполнения требований предусмотрены штрафы.

До конца 2020 года действует мораторий на поверку бытовых счётчиков, введённый в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, а с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени.

«Важно, чтобы людей вовремя оповестили об изменениях»

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артём Кирьянов в беседе с RT отметил, что технический прогресс происходит в достаточно быстром темпе, в том числе в сфере ЖКХ.

«В этом смысле совершенно очевидно, что в ближайшее время мы откажемся от всех форматов, связанных с бумажными носителями, потому что это и неудобно, и дорого, и бессмысленно», — подчеркнул Кирьянов.

По его словам, на данный момент созданы счётчики даже не первого поколения, которые в режиме онлайн могут передавать данные.

«Сегодня идёт речь о том, чтобы все новостройки оснащались такого типа счётчиками. Соответственно, в целом концепцию надо поддержать, но единственное, что важно, чтобы людям вовремя сообщали о том, что меняются, что называется, правила игры, меняются конкретные условия по ситуации со счётчиками», — заключил собеседник RT.

В свою очередь, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты России Светлана Разворотнева указала, что новые правила поверки прибора учёта данных, которые будут вноситься в базы на сайтах региональных метрологических служб, сделают ситуацию в этой сфере более прозрачной.

«К сожалению, очень много жалоб, очень много проблем, связанных с тем, что к людям обращаются мошенники, говорят о том, что закончился межповерочный интервал, надо срочно провести поверку. Зачастую люди, не имея на руках документов о предыдущих поверках, верят, хотя не только поэтому, потому что здесь есть эмоциональный фактор. Во всяком случае, создание такого реестра позволит людям ещё раз проверить информацию, посмотреть, когда следующая поверка должна быть», — заметила она.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» также добавил, что появится ещё один реестр разрешённых для эксплуатации приборов учёта. Это позволит снять конфликтную ситуацию, связанную с тем, что ресурсоснабжающая организация зачастую просит ставить в дома только рекомендованный прибор учёта, тогда как в эксплуатации уже находится другой прибор.

«Здесь тоже вот этот реестр и ссылка на него позволят эти конфликты снять. Кроме того, будет экономиться время собственников, им, может быть, не нужно будет направлять в управляющую компанию, ресурсоснабжающую сведения о проведённой поверке для того, чтобы прибор в эксплуатацию ввести поверенный. Хотя, конечно, этого недостаточно, потому что зачастую не все умеют пользоваться компьютером и дополнительные меры по разъяснению, по информированию граждан должны быть», — пояснила Разворотнева.