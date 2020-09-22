«Ничего не делают, а платёжки присылают»: жители Красногорска получают двойные квитанции за услуги ЖКХ

В подмосковном Красногорске жители микрорайона Столичного около года получают квитанции на оплату услуг ЖКХ сразу от двух управляющих компаний. При этом одна из них ещё в конце 2019-го была лишена лицензии, а вместо неё назначили новую УК. Но старой компании, по словам её представителей, удалось опротестовать решение жилищной инспекции. В итоге счета жильцам выставляют обе фирмы. В региональной Госжилинспекции сообщили, что в отношении старой УК возбуждено уголовное дело, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв потребовал в кратчайшие сроки урегулировать проблему.

В конце прошлой недели на одном из домов Красногорска местные жители вывесили плакат «В нашем кармане чужая рука — МосОблЕИРЦ и две УК». Таким образом они пытались привлечь внимание к своей проблеме: около года они получают двойные квитанции на оплату услуг ЖКХ.

Как рассказали RT красногорцы, платёжки им выставляют несколько компаний.

«Люди доведены до отчаяния, мы жаловались во все инстанции, в прокуратуру, МВД, а в итоге жалобы спускают нашей администрации, которая ничего не решает. Уже готовы трассу перекрывать, чтоб хоть как-то привлечь внимание к нашим проблемам», — рассказал RT житель одного из проблемных домов.

По словам жильцов, на управление домами в микрорайоне Столичном претендует сразу несколько компаний: «ЖКХ-Онлайн», которую Госжилинспекция назначила в качестве временной УК, и старые управляющие компании (ККС и ДЭЗ), которые были лишены лицензий, но смогли оспорить это решение в суде.

При этом, по словам жильцов, свои обязательства компании не выполняют.

«Дома не обслуживаются, последние этажи затапливает, межпанельные швы протекают, плесень растёт. Обе УК ничего не делают, только присылают платёжки и штрафные квитанции», — рассказывает Николай Русанов, старший одного из домов.

Жители боятся, что к приходу зимы здания будут совершенно не готовы.

«За домами никто не следит, просто по дворам вместе ходят дворники разных УК и друг друга снимают, отчитываются о якобы проделанной работе. Не представляете, в каком мы состоянии. К зиме не подготовленные, теплотрасса поломалась», — говорит жительница Красногорска Тамара.

Возбуждено уголовное дело

Как сообщили RT в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) по Московской области, в ноябре 2019 года работающие в Красногорске управляющие компании ДЭЗ и ККС были лишены лицензий за неоднократные грубые нарушения в работе. Их дома (168 зданий) отдали временно назначенной УК — компании «ЖКХ-Онлайн».

«УК «ЖКХ-Онлайн» была назначена в качестве временной управляющей компании для проблемных домов и с конца прошлого года по настоящее время имеет право выставлять платёжные документы и взимать плату с жителей многоквартирных домов», — пояснили в ГЖИ.

Там также отметили, что старые УК не имеют права собирать деньги, поскольку фактически не управляют этим жилым фондом.

В апреле 2020-го ГЖИ Московской области сообщила о двойных платёжках в МВД и прокуратуру, после чего в отношении старых УК было возбужденно уголовное дело и сейчас собирается доказательная база.

Однако представители старых управляющих компаний утверждают, что смогли через суд добиться отмены решения об отзыве лицензий, а значит, имеют право обслуживать дома и взимать с жильцов платежи. Причём отмечается, что представители ДЭЗ смогли выиграть все процессы вплоть до кассационной жалобы, а ККС выиграла апелляцию.

«Мы выиграли апелляцию, дальше они не пошли, решение давно вступило в законную силу. Непонятно, почему его до сих пор не выполнили», — сообщили RT в компании «ККС».

Спор хозяйствующих субъектов

При этом все управляющие компании утверждают, что именно они имеют право собирать с жильцов деньги.

«Мы являемся единственной компанией, которая имеет право обслуживать эти дома и собирать деньги. Это зафиксировано в реестре ГЖИ. То, чем занимаются ДЭЗ и ККС — это преступление, которым уже занимаются правоохранительные органы», — сообщили в «ЖКХ-Онлайн».

Как пояснили в УК, они ведут активную разъяснительную работу с жильцами. «Мы им просто советуем посмотреть в официальный реестр, чтобы понять, кто именно к их дому прикреплён», — отметил собеседник RT.

При этом, как там признались, долги стремительно растут. Одни жильцы платят старым компаниям, другие — новой, а большая часть просто решила не платить, пока ситуация не прояснится.

«Задолженность перевалила за сто миллионов рублей, а ведь зима не за горами, надо готовиться к новому отопительному сезону», — отметили в «ЖКХ-Онлайн».

Руководитель ООО «ДЭЗ» Дмитрий Кузнецов, в свою очередь, утверждает, что как раз действия ООО УК «ЖКХ-Онлайн» подпадают под положения Уголовного кодекса РФ — статьи 159 («Мошенничество») и 315 («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

«Суд отказал «ЖКХ-Онлайн» в требовании передать техническую документацию, так как УК «ЖКХ-Онлайн» не имеет законного права требовать передать ей техническую документацию», — подчеркнул он.

В ККС также заявили, что они — единственные законные управляющие. «Все претензии ГЖИ были оспорены в судах, никаких грубых нарушений у нас не было. Постановление администрации о назначении временной УК суд признал незаконным», — сообщил представитель компании.

ВКС-совещание губернатора Подмосковья с членами областного правительства и главами мунициапальных образований

© Администрация городского округа Красногорск МО

Ненужный фонд

Комментируя сложившуюся ситуацию, член общественной палаты Артём Кирьянов констатировал, что это далеко не уникальный случай.

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«Подобные спорные ситуации часто встречаются. Но надо понимать, что это не передел рынка. Потому что за рынок ЖКХ не так уж и бьются. Бьются за прибыльные, хорошие дома, новостройки, а большая часть жилого фонда не так интересна. Это накопившиеся долги, обветшавшие коммуникации и так далее. Мало кто возьмёт на баланс стремительно ветшающее жилье», — отметил он.

При этом он добавил, что часто жильцы сами своей пассивностью потворствуют мошенникам.

«Играет роль и низкая активность жильцов на общих собраниях. Равнодушное отношение к проблемам обслуживания своей собственности приводит к манипуляциям, мошенничествам. И в этой ситуации всё может дойти до уголовных судов. Если лицензии лишили незаконно, то могла быть и подделка документов, фальсификация итогов собрания», — считает Кирьянов.

По его мнению, опасения жильцов, которые не знают кому платить, вполне оправданны.

«Если лицензию неправильно отозвали, значит назначение новой компании и всё, что она за это время сделала надо признавать ничтожным. Люди должны об этом знать. Может случиться, что ни одна из компаний деньги по адресу в итоге не донесёт», — рассуждает Кирьянов.

О ситуации стало известно губернатору Московской области Андрею Воробьёву, который потребовал у местных властей решить проблему в кратчайшие сроки. По его словам, из-за некомпетентных действий нескольких должностных лиц, которые не приняли своевременные меры, «негатив ложится на власти всех уровней».

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина сообщила, что представители властей проводили встречи с жителями, где были даны разъяснения о причине смены УК и о том, кому платить за коммунальные услуги. Она добавила, что по отношению к УК, которые незаконно выставляют платёжки, должны быть приняты все необходимые меры.

Как сообщили в администрации муниципалитета, 24 сентября пройдёт встреча с жителями с участием представителей властей, ГЖИ, ресурсоснабжающих компаний и советов многоквартирных домов. Её основными темами будут вопросы задолженности за коммунальные услуги и разъяснения по поводу оплаты за ЖКУ.