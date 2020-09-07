«Пить невозможно»: в Калмыкии второй месяц не могут очистить воду от пестицидов

С конца июля более 12 тыс. жителей города Лагань в Калмыкии живут в условиях жёсткого дефицита питьевой воды. Тогда в городском водопроводе была обнаружена повышеная концентрация опасных для здоровья человека пестицидов. По одной из версий, ядовитые вещества могли попасть в систему водоснабжения после травли саранчи. При этом до сих пор неясно, когда ситуация нормализуется. Как отмечают местные чиновники, городской водопровод давно находится в плачевном состоянии: уровень износа труб оценивается в 98%, а денег в лаганском ЖКХ нет. Подробности — в материале RT.

Лагань — небольшой город в Калмыкии, расположенный в нескольких километрах от Каспийского моря. В туристических путеводителях указано, что в Лагани прекрасная экология, потому что нет фабрик и заводов — жители в основном занимаются сельским хозяйством и рыбным промыслом. Но уже несколько месяцев в городе нельзя пить воду из-под крана — концентрация вредных веществ значительно превышает норму.

Загрязнение было зафиксировано 24 июля, с тех пор качество воды не улучшилось, а причину отравления пока не нашли.

Проведённая Роспотребнадзором Калмыкии проверка в Лагани и соседних сёлах Красинское и Северное показала, что вода загрязнена пестицидом и дустом, причём их предельно допустимая концентрация превышена почти вдвое, пестициды обнаружены в сети Красинского водохранилища.

25 июля в здании Лаганского районного муниципального образования провели экстренное совещание, посвящённое отравленной воде. Там было озвучено, что по результатам лабораторных исследований вода непригодна для использования в питьевых целях и опасна для здоровья человека. Причины несоответствия показателей питьевой воды центрального водоснабжения установленным нормам выясняются.

Прокуратура Лаганского района проводит надзорную проверку, которую поставил под контроль прокурор республики.

«Как из унитаза зачерпнули»

«Вода издаёт неприятный запах дуста, как будто сильно хлорированная, пить невозможно. Полутина-полудуст, как будто из унитаза зачерпнули. Почему сейчас проблема стала, сказать не могу, раньше с водой перебоев не было. Это уже два месяца длится, люди устали и привыкли», — рассказал RT уроженец Лагани Игорь Крюков.

Другая местная жительница также отметила, что за последний месяц ситуация не изменилась.

«Вода как шла с дустом, так и идёт отравленная. По городу ездят водовозки, но многие не успевают взять. На работе в это время находятся, например, и просто покупают воду. Я лично просто покупаю воду в магазине. Видела, что люди забирают с водовозок: там жёлтая вода, сутки должна отстаиваться, на дне песок, слизь, на такой воде готовить совершенно не хочется. Народу обещали перерасчёт счетов ЖКХ из-за отравленной воды, недавно платёжки пришли, но так ничего и не пересчитали», — сообщила RT жительница города Анна.

По данным Роспотребнадзора Калмыкии, в системе водоснабжения Лагани были обнаружены пестициды.

Содержание химического вещества дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ) в питьевой воде в Лагани превысило предельно допустимую концентрацию в полтора раза, гексахлорбензола — в два раза.

С 25 июля в Лаганьском районе действует запрет на использование водопроводной воды для приготовления пищи.

Учёный секретарь Экспертно-технологического совета РАВВ (Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения) Георгий Самбурский пояснил RT, что обнаруженные в лаганьской воде пестициды являются одними из самых ядовитых.

«Всё зависит от времени, в течение которого пестициды поступают в организм. Если это продолжается длительное время, то концентрация растёт. Из организма они выходят довольно долго, при этом при выводе образуются промежуточные формы, которые ещё более токсичны. То есть речь идёт уже о длительном отравлении. Какой точно будет вред можно сказать, только зная срок, в течение которого эти вещества поступали и конкретные соединения. Например, дуст, который, по сообщениям, тоже обнаружили в лаганьской воде, — один из наиболее ядовитых пестицидов», — отметил эксперт.

«Каждая труба в заплатах»

Пока местные власти наладили поставку очищенной воды, которую развозят по городу и пытаются привести в порядок очистную систему.

«Мы активно боремся, заменяем фильтрующие средства. Уже немного подчистили Красинское водохранилище и занимаемся доставкой питьевой воды населению на водовозках. Надеемся, что после фильтрации всё исправится, но специалисты говорят, что стандартная система фильтрации может и не справиться», — пояснил RT глава Лаганского района Очир Очиров.

По словам чиновника, специалистам до сих пор не удалось установить причины загрязнения.

«Непонятно, где вода загрязнилась и по какой причине. Возможно с самолётов распыляли пестициды, чтобы саранчу травить. Но у нас в районе был только один полёт, ближе к Каспийскому морю, где вода уже вытекает, в камышовой зоне. Там огромные полчища азиатской саранчи. Астраханцы тоже много травили, а сейчас говорят, что не летали. Но я лично самолёты видел, получается, что взлетали без обоснования», — заявил Очиров.

Также, по его словам, воду могли отравить браконьеры. «Может, дустом рыбу ловили, есть такой метод, когда бочки в воду кидают», — рассуждает глава района.

Он также констатировал, что городская система водоснабжения максимально изношена. «Износ составляет 98%, каждая труба в заплатах, система очистных сооружений требует реконструкции, водоканал не чистили с советских времён, там уже иловые отложения», — рассказал Очиров.

Денег на глобальную реконструкцию нет, водоканал приносит убытки — уже несколько лет, по словам мэра, его не могут отдать в концессию частным компаниям.

«Для них это заведомо убыточная затея, некоторые брались и, когда видели, что там творится, сразу убегали. Тут и воровство воды, и потери большие, многие у нас огороды поливают, а оплачивать не хотят, магниты на счётчики ставят и так далее. А тарифы у ресурсников высокие», — сообщил Очиров.

Помимо этого, он отметил, что поступающая в город вода в принципе не соответствует стандартам питьевой: «Нас питает каспийская система орошения каналов, там этой водой только поля поливают, а у нас уже она идёт как питьевая вода».

Эта картина совпадает с тем, что говорят эксперты о водоснабжении в Калмыкии. По оценке Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, ситуация в регионе одна из наиболее тяжёлых в стране, причём Лаганский район в недавнем отчёте организации упоминается, как один из проблемных.

Только 7,4% населения республики получают чистую воду, примерно 16% населения региона обеспечиваются водой только за счет её подвоза.

Среднее удельное водопотребление на одного сельского жителя составляет 42 литра в сутки (в отдельных районах лишь 7,5—10 л/сут) при гигиенической нормативной потребности 125—160 л/сут. В ряде районов жители вынуждены использовать воду из оросительных каналов для хозяйственно-питьевых нужд без предварительной очистки и обеззараживания.