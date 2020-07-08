«Уралхим» останавливает завод «Азот» из-за загрязнения Камы

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Один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений «Уралхим» приостанавливает работу завода «Азот» в Пермском крае из-за загрязнения реки Кама хлоридами кальция.
«Уралхим» останавливает завод «Азот» из-за загрязнения Камы
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«Компания «Уралхим» приняла решение остановить работу филиала «Азот» (г. Березники, Пермский край) из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в р. Кама, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что загрязнение фиксируется в течение 7 и 8 июля 2020 года, оно угрожает безопасной работе технологического оборудования завода.

Уточняется, что компания обратилась в природоохранные органы с просьбой провести расследование инцидента и установить причину загрязнения Камы.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор оценивает ущерб экологии, нанесённый разливом топлива в Норильске, в почти 148 млрд рублей.

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