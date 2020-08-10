Минэкологии Красноярского края рассказало о загрязнении водоёмов Таймыра

В Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края заявили, что в водоёмах Таймыра зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов до четырёх раз.

«Отборы проб воды и донных отложений осуществляются на водных объектах: ручей Безымянный, реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино. По результатам лабораторных исследований превышение концентраций нефтепродуктов в водоёмах составляет до четырёх ПДК», — цитирует министерство ТАСС.

Уточняется, что отбор проб проводился ещё 24 июля, но результаты его стали известны только сейчас.

Соответствующие результаты исследований были отправлены в профильные министерства.

13 июля сообщалось, что в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива авиационного топлива ввели режим чрезвычайной ситуации.