Минэкологии Красноярского края рассказало о загрязнении водоёмов Таймыра
- © сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района
«Отборы проб воды и донных отложений осуществляются на водных объектах: ручей Безымянный, реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино. По результатам лабораторных исследований превышение концентраций нефтепродуктов в водоёмах составляет до четырёх ПДК», — цитирует министерство ТАСС.
Уточняется, что отбор проб проводился ещё 24 июля, но результаты его стали известны только сейчас.
Соответствующие результаты исследований были отправлены в профильные министерства.
13 июля сообщалось, что в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива авиационного топлива ввели режим чрезвычайной ситуации.