Минэкологии Красноярского края рассказало о загрязнении водоёмов Таймыра

Короткая ссылка
В Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края заявили, что в водоёмах Таймыра зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов до четырёх раз.
Минэкологии Красноярского края рассказало о загрязнении водоёмов Таймыра
  • © сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района

«Отборы проб воды и донных отложений осуществляются на водных объектах: ручей Безымянный, реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино. По результатам лабораторных исследований превышение концентраций нефтепродуктов в водоёмах составляет до четырёх ПДК», — цитирует министерство ТАСС.

Уточняется, что отбор проб проводился ещё 24 июля, но результаты его стали известны только сейчас.

Соответствующие результаты исследований были отправлены в профильные министерства.

13 июля сообщалось, что в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива авиационного топлива ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить