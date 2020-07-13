В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива авиационного топлива.
В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива
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Об этом говорится в сообщении администрации района.

«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.

Уточняется, что топливо попало в безымянное озеро площадью 600 кв. м.

Как отмечается, разлив локализован аварийными бригадами.

К месту ЧП направлена рабочая группа с участием представителя Министерства экологии и рационального природопользования края и представителя ФСБ. Рабочая группа обеспечена беспилотным летательным аппаратом для проведения авиаразведки.

Ранее сообщалось, что при перекачке авиационного топлива в районе посёлка Тухард в Красноярском крае произошёл разлив топлива. Следственный комитет возбудил дело по данному факту.

28 июня в МЧС сообщали, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону. Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

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