«Норильсктрансгаз» уточнил объём разлившегося на Таймыре топлива

В результате разгерметизации трубопровода в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края произошёл разлив около 44,5 тонны авиационного топлива, уточнили в компании «Норильсктрансгаз».

«По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошёл разлив около 44,5 тонны топлива», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что при перекачке авиационного топлива в районе посёлка Тухард в Красноярском крае произошёл разлив до 20 тонн горючего.

«Норильсктрансгаз» принимает меры для ускоренного сбора топлива, угрозы жизни и здоровью населения нет.