«Норильсктрансгаз» уточнил объём разлившегося на Таймыре топлива
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- РИА Новости
«По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошёл разлив около 44,5 тонны топлива», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что при перекачке авиационного топлива в районе посёлка Тухард в Красноярском крае произошёл разлив до 20 тонн горючего.
«Норильсктрансгаз» принимает меры для ускоренного сбора топлива, угрозы жизни и здоровью населения нет.