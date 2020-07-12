На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива
- РИА Новости
«12 июля около 11:15 при перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу», — говорится в пресс-релизе.
Разгерметизация продолжалась около 15 минут.
На место были направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью населения на указанной территории нет.
Компания приостановила работы по перекачке топлива, сообщила о факте разлива МЧС и принимает меры для ускоренного сбора топлива, начато служебное расследование.
Ранее Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии разливом топлива в Норильске, почти в 148 млрд рублей.
Инцидент произошёл 29 мая, когда на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.