На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива

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В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего было разлито до 20 тонн горючего. Об этом сообщила компания «Норильсктрансгаз».
На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива
  • РИА Новости

«12 июля около 11:15 при перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу», — говорится в пресс-релизе.

Разгерметизация продолжалась около 15 минут.

На место были направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью населения на указанной территории нет.

Компания приостановила работы по перекачке топлива, сообщила о факте разлива МЧС и принимает меры для ускоренного сбора топлива, начато служебное расследование.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии разливом топлива в Норильске, почти в 148 млрд рублей.

Инцидент произошёл 29 мая, когда на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива

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