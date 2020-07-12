На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива

В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего было разлито до 20 тонн горючего. Об этом сообщила компания «Норильсктрансгаз».

РИА Новости

«12 июля около 11:15 при перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу», — говорится в пресс-релизе. Разгерметизация продолжалась около 15 минут. На место были направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью населения на указанной территории нет. Компания приостановила работы по перекачке топлива, сообщила о факте разлива МЧС и принимает меры для ускоренного сбора топлива, начато служебное расследование. Ранее Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии разливом топлива в Норильске, почти в 148 млрд рублей. Инцидент произошёл 29 мая, когда на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.