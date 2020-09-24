В России вступили в силу новые правила поверки счётчиков

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В России вступили в силу новые правила поверки счётчиков. Об этом рассказали в Россстандарте.
В России вступили в силу новые правила поверки счётчиков
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

По новым правилам, бумажные документы поверки счётчиков не имеют юридической силы и носят лишь справочный характер.

Результаты поверки теперь заносят в электронный реестр Росстандарта.

«Право заказчика метрологической услуги — потребовать, чтобы поверитель при нём сделал запись в реестре», — приводит «Российская газета» слова руководителя Росстандарта Алексея Абрамова.

Уточняется, что ответственность за отсутствие данных в системе ложится на владельца прибора.

«Закон отводит на передачу данных в реестр большой срок, но это сделано скорее для случаев, когда метрологические работы проводятся на индустриальных предприятиях, у больших заказчиков», — добавил Абрамов.

По его словам, запись об индивидуальном приборе учёта может быть внесена на месте.

В апреле правительство России из-за коронавируса разрешило до 2021 года не проводить поверку бытовых счётчиков.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН назвала это решение правильным и ожидаемым.

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