Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

Правительство России из-за коронавируса разрешило до 2021 года не проводить поверку бытовых счётчиков, передаёт ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов для расчёта оплаты коммунальных услуг, при этом неустойка взыскиваться не будет.

Решение принято в целях сокращения рисков заражения на фоне пандемии.

Ранее сообщалось, что кабмин введёт временный мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ.