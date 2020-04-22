Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
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«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
Как отмечается, ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов для расчёта оплаты коммунальных услуг, при этом неустойка взыскиваться не будет.
Решение принято в целях сокращения рисков заражения на фоне пандемии.
Ранее сообщалось, что кабмин введёт временный мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ.