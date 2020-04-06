В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
- АГН «Москва»
«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введём временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», — сказал он.
Как подчеркнул председатель правительства, коммунальные услуги за долги отключать не будут.
«При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов, за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года», — отметил он.
Ранее в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса временно запретили принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ.