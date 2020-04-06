В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введём временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», — сказал он.

Как подчеркнул председатель правительства, коммунальные услуги за долги отключать не будут.

«При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов, за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года», — отметил он.

Ранее в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса временно запретили принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ.