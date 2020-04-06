В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

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Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
  • АГН «Москва»

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введём временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», — сказал он.

Как подчеркнул председатель правительства, коммунальные услуги за долги отключать не будут.

«При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов, за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года», — отметил он.

Ранее в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса временно запретили принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ. 

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