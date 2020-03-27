В Москве временно запретили принудительное взыскание долгов за ЖКХ

В Москве ввели временный запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

«Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице в нерабочую неделю (с 28 марта по 5 апреля) вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах.