В Москве временно запретили принудительное взыскание долгов за ЖКХ

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В Москве ввели временный запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
В Москве временно запретили принудительное взыскание долгов за ЖКХ
  • АГН «Москва»

«Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице в нерабочую неделю (с 28 марта по 5 апреля) вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах.

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