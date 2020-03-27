В Москве временно запретили принудительное взыскание долгов за ЖКХ
- АГН «Москва»
«Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столице в нерабочую неделю (с 28 марта по 5 апреля) вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах.