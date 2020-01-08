Росстандарт рассказал об изменении порядка поверки счётчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счётчиков и других средств измерения. Об этом пишет «Российская газета» после беседы с главой ведомства Алексеем Абрамовым.

Отмечается, что это предусматривают поправки в закон «Об обеспечении единства измерений» принятые в соответствии с программой «Цифровая экономика» накануне нового года.

Как пишет издание, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин», который является ведомственной системой с открытым доступом.

С её помощью владелец счётчика сможет самостоятельно внести сведения о заводском номере и получить доступ к результатам проведённого осмотра.

Также он сможет ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки конкретного прибора.

В феврале зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев прокомментировал сообщение о том, что Росстандарт намерен внести в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий избавление населения от обязанности проводить проверку работы счётчиков воды.

По его словам, если счётчик не прошёл поверку по срокам, то идёт начисление оплаты коммунальных услуг по нормативам. Он добавил, что нужно сделать весь процесс прозрачным, предусмотреть случаи отказа граждан допускать специалистов к поверке счётчиков.