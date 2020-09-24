В Общественной палате оценили новые правила поверки счётчиков

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артём Кирьянов прокомментировал в беседе с RT вступление в силу в России новых правил поверки счётчиков.

Отмечается, что теперь бумажные документы поверки счётчиков не имеют юридической силы и носят лишь справочный характер.

Результаты поверки теперь заносят в электронный реестр Росстандарта.

«Конечно, прогресс идёт, идёт достаточно быстро, в том числе касаясь сферы ЖКХ. И в этом смысле совершенно очевидно, что в ближайшее время мы откажемся от всех форматов, связанных с бумажными носителями, потому что это и неудобно, и дорого, и бессмысленно», — подчеркнул Кирьянов.

Он также отметил, что сегодня созданы счётчики даже не первого поколения, которые в режиме онлайн могут передавать данные.

«Сегодня идёт речь о том, чтобы все новостройки оснащались такого типа счётчиками. Соответственно, в целом концепцию надо поддержать, но единственное, что важно, чтобы людям вовремя сообщали о том, что меняются, что называется, правила игры, меняются конкретные условия по ситуации со счётчиками», — заключил собеседник RT.

24 сентября в России вступили в силу новые правила поверки счётчиков.