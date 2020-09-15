«Первые серии препаратов уже вышли»: Мурашко рассказал о ходе пострегистрационных испытаний и производства «Спутника V»

В ходе пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» более 300 добровольцев были привиты от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, с небольшими жалобами на слабость или подъём температуры обратились около 14% испытуемых. Глава Минздрава также сообщил, что производство препарата ведётся «в соответствии с дорожной картой», в больших объёмах выпуск вакцины должен начаться в конце ноября — декабре. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что коронавирус приобретает характер сезонного заболевания. В России за последние сутки выявлено 5529 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших в стране достигло 1 073 849, из них более 82% выздоровели.

В рамках пострегистрационных клинических исследований вакцины «Спутник V препаратом от COVID-19 уже привиты более 300 добровольцев. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе пресс-подхода после посещения телемедицинского центра Департамента здравоохранения города Москвы.

«Более 300 человек привиты, у где-то 14% возникают небольшие жалобы на слабость, небольшие боли в течение суток, изредка бывает подъём температуры. Это то, что описано в инструкции, те осложнения, которые прогнозируемы. Они, как правило, в течение суток-полутора нивелируются», — сказал Мурашко.

По его словам, за состоянием добровольцев следят в телемедицинском центре, а также с помощью специального приложения. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для участия в пострегистрационных исследованиях поступили заявки от 55 тыс. человек при необходимых 40 тыс. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, часть депутатов нижней палаты парламента также вошла в состав добровольцев.

Кроме того, глава Минздрава рассказал о трёх категориях граждан России, которые должны будут первыми получить вакцину.

«В первую очередь, это рассчитано на медицинских работников, педагогов и в последующем тех, кто имеют максимальную активность в контактах с населением. Они наиболее подвержены, это первые категории, которые мы планируем включать в вакцинацию», — пояснил министр.

РИА Новости

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Он подчеркнул, что массовую вакцинацию населения следует ожидать к началу зимы. По его словам, к работе по производству «Спутника V» подключились три крупных производителя, и этот процесс идёт «в соответствии с дорожной картой».

«Первые серии препаратов уже вышли. Мы планируем, что большие объёмы производители начнут поставлять в конце ноября — декабре. Это те (объёмы. — RT), которые позволят нам выходить не только на группы риска, но и более широко прививать население», — сказал Мурашко.

Накануне Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко сообщил, что Белоруссия станет первой из стран, которая получит вакцину «Спутник V», разработанную специалистами центра имени Гамалеи. Этот препарат был зарегистрирован первым в мире (11 августа). В настоящее время вакцина уже выпущена в гражданский оборот, проводятся пострегистрационные исследования.

Кроме того, в ноябре в России ожидается начало расширенных доклинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19, разрабатываемой Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что в новосибирском центре после проведённых исследований не выявили значимых мутаций в геноме коронавируса.

В общей сложности в стране на этапе регистрации сейчас находятся четыре вакцины. Помимо «ЭпиВакКороны» — это разработка института Чумакова, китайская вакцина компании Sinopharm и препарат от AstraZeneca.

«Коронавирус обретает сезонность»

В России за последние сутки зафиксировано 5529 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах (днём ранее этот показатель составил 5509). Общее число выявленных в стране случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 1 073 849. Как отметила главный санитарный врач Анна Попова, около 50% из них были или бессимптомными, или с лёгким течением болезни.

«У нас сезонность обретает COVID. Мне кажется, что это пока что прогноз, но достаточно объективный», — добавила руководитель Роспотребнадзора.

Она также сообщила, что переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до 90 дней.

«У нас есть наблюдения (такие же наблюдения есть за рубежом) о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации — вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», — отметила Попова, не уточнив, значит ли это, что переболевший человек может заразить других людей.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (730), Санкт-Петербург (206), Ростовская (165) Московская (151) и Нижегородская области (139). В столице этот показатель впервые с 30 июня превысил 700 диагностированных случаев COVID-19.

С начала эпидемии в России выздоровели 884 305 пациентов (82,35%), в том числе 5605 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 18 785 пациентов (1,75%). За сутки умерли 150 человек. Это максимальная суточная смертность с 31 июля.

Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 в России остаётся Москва (272 523, свыше 231 тыс. из них уже выздоровели). По сообщению оперштаба, среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин указал, что в столице не планируется введение каких-либо дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер, поскольку текущие шаги считаются достаточными.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 41,1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 218 тыс. человек.

При этом в федеральной службе сообщили о начале второго этапа проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения страны. Ожидается, что он пройдёт в 26 субъектах РФ.

Также 15 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией. Процесс по возобновлению сообщения со странами мира начался 1 августа, когда РФ открыла границу с Абхазией и возобновила международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Позднее въезд для граждан РФ разрешили власти Швейцарии, Молдавии, Киргизии, Черногории, Польши, Греции, Египта, ОАЭ и Мальдив.