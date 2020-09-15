«В конце ноября — декабре»: Мурашко о сроках поставок вакцины «Спутник V» в больших объёмах

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RT
Во вторник, 15 сентября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вместе с заммэра Москвы Анастасией Раковой и главой Департамента здравоохранения столицы Алексеем Хрипуном посетил телемедицинский центр Депздрава. В этом учреждении, в частности, отслеживается состояние здоровья добровольцев, принимающих участие в пострегистрационных исследованиях вакцины «Спутник V». По словам главы Минздрава, массовая вакцинация населения должна стартовать к началу зимы, когда производители наладят производство препарата в больших объёмах.
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