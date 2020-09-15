Попова: переболевший человек может выделять вирус до 90 дней

Переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней, об этом свидетельствуют зарубежные наблюдения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть наблюдения (такие же наблюдения есть за рубежом) о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации — вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», — цитирует Попову ТАСС.

Она не уточнила, значит ли это, что переболевший человек может заразить других людей.

Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора, Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности в ситуации с коронавирусом и 40-е место по уровню заболеваемости COVID-19.

Попова также отметила, что в стране разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса.