«Умышленные преступные действия не установлены»: в Генпрокуратуре рассказали о проверке по инциденту с Навальным

Генпрокуратура РФ не обнаружила доказательств совершения умышленных преступных действий в отношении Алексея Навального. Об этом сообщили в ведомстве, отметив, что инициировали проверку 20 августа, в день госпитализации блогера. В ГП также добавили, что обратились к немецким коллегам с просьбой оказать правовую помощь. В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу также заявили, что обследовали маршрут Навального и на данный момент не обнаружили «сильнодействующих либо наркотических веществ».

Генеральная прокуратура России не обнаружила причин для возбуждения уголовного дела из-за ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального. Напомним, 20 августа блогеру стало плохо во время авиарейса Томск — Москва. В ходе проведённой проверки ведомство не обнаружило каких-либо фактов, указывающих на преступные действия в отношении Навального. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Несмотря на начатую ещё 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, отмечается, что Генеральная прокуратура направила запрос в компетентные органы ФРГ о правовой помощи и немецкие коллеги подтвердили своё намерение сотрудничать.

«К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике «Шарите», — отмечают в Генпрокуратуре.

Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что 20 августа по инициативе ведомства была организована доследственная проверка по факту госпитализации в Омске Алексея Навального.

В проверке также задействованы следователи следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу. Ими проведён обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, был произведён осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, и участков местности по маршруту его движения.

«Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заметил, что эти доследственные действия не находятся на контроле у Владимира Путина.

«Это из категории ежедневной работы наших следственных и правоохранительных органов», — сказал официальный представитель Кремля.

20 августа самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс Томск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. На борту находился Алексей Навальный, которому внезапно стало плохо во время полёта. Его экстренно госпитализировали в местную больницу, он находился без сознания. 22 августа Навального транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», после того как врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным.

Немецкие врачи после получения данных клинических исследований сообщили, что предварительные результаты анализов указывают на отравление россиянина веществами из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам заместителя официального представителя кабмина ФРГ Ульрики Деммер, врачи берлинской клиники «Шарите» не подвергались политическому влиянию при постановке диагноза Навальному.

В свою очередь, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский попросил немецких коллег предоставить данные, на основе которых у пациента была определена интоксикация. Он отмечал, что проведённые при поступлении пациента исследования на широкий спектр веществ, в том числе на вышеуказанные ингибиторы, имели отрицательный результат.

Между тем в ЕС, Германии, Франции и Великобритании призвали Россию к проведению расследования случившегося. Как сообщил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, на предстоящей встрече в Берлине министры иностранных дел 27 стран ЕС обсудят отношения с Россией после произошедшего с Навальным.

Также по теме «Рассчитываем, что и немецкие медики проявят профессиональный подход»: МИД РФ прокомментировал ситуацию с Навальным МИД России назвал «глубоко оскорбительными» обвинения в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «сокрыть истину» о...

«Мы будем обсуждать отношения с Россией, особенно после возможного отравления одного оппозиционного лидера», — заявил глава евродипломатии.

Накануне омские медики выступили в СМИ с открытым письмом, которым выразили свою позицию по поводу ситуации с Алексеем Навальным. По их словам, резкая реакция либеральной общественности на действия врачей омской больницы скорой медицинской помощи №1, которые на протяжении 44 часов спасали жизнь блогера, «переходит все границы этики и здравого смысла».

«Для любого врача, давшего клятву Гиппократа, пациент — это прежде всего человек, которому нужна помощь, независимо от его политических взглядов и религиозных убеждений. Настоящий доктор всегда вне политики. Однако сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс. Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки. Считаем, что такое отношение к врачам, честно и профессионально выполнившим свой долг, недопустимо. Подобные попытки являются по-настоящему политическим диагнозом всем тем, кто пытается это делать», — говорится в их обращении.

Как сообщило издание «Коммерсантъ», за то время, что Навальный провёл в БСМП-1 было сделано 59 анализов, в том числе восемь биохимических исследований крови, 25 исследований уровня глюкозы, четыре общих анализа мочи.