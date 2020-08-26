«44 часа боролись за его жизнь»: омские врачи ответили на критику в свой адрес из-за ситуации вокруг Навального

Омские врачи опубликовали открытое письмо, в котором ответили на критику в свой адрес из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Медики отметили, что реакция либеральной общественности «переходит все границы этики и здравого смысла». Специалисты подчеркнули, что 44 часа боролись за жизнь блогера и смогли стабилизировать его состояние, однако теперь их пытаются очернить. Между тем главврач больницы Омска, куда был доставлен Навальный, попросил коллег из немецкой клиники «Шарите» предоставить данные, на основании которых был сделан вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы.

Омские медики опубликовали открытое письмо, в котором прокомментировали критику в свой адрес, связанную с лечением Алексея Навального.

«Резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла. Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив», — говорится в обращении.

Напомним, 20 августа самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс Томск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. На борту находился Алексей Навальный, которому внезапно стало плохо во время полёта. Мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу, он находился без сознания.

Родственники настаивали на переводе Навального в немецкую клинику «Шарите», куда он был доставлен 22 августа, после того как врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным.

Омские медики отметили, что боролись за жизнь Навального на протяжении 44 часов.

«Уже через 16 минут после получения сигнала с борта самолёта машина скорой помощи прибыла в аэропорт. Через 17 минут после того, как больного вынесли на носилках, он был доставлен в медицинский центр БСМП №1 г. Омска. В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь», — отмечается в письме.

Как указали авторы открытого письма, обычно в таких ситуациях родственники, друзья и близкие пациента выражают благодарность врачам, однако, по мнению омских медиков, сторонники Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь.

«Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его (Навального. — RT) состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований. По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине», — говорится в открытом обращении.

Врачи указали, что людям, сохранившим жизнь Навальному, угрожают расправой, на них навешивают оскорбительные ярлыки. «Считаем, что такое отношение к врачам, честно и профессионально выполнившим свой долг, недопустимо», — отмечается в письме.

Диагноз врачей «Шарите»

Врачи немецкой клиники «Шарите», в которую перевели Навального, ранее сообщили, что данные клинических исследований указывают на отравление россиянина веществами из группы ингибиторов холинэстеразы.

Омские медики, в свою очередь, сообщили, что проведённые при поступлении пациента исследования на широкий спектр веществ, в том числе на вышеуказанные ингибиторы, показали отрицательный результат. 26 августа главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский обратился к немецким коллегам с просьбой предоставить данные, на основе которых у пациента была определена интоксикация.

«Мы просим предоставить данные лабораторных исследований, на основании чего они определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. А также на основании каких клинических данных они предполагают данную интоксикацию», — сказал Мураховский в эфире «России 1». Его слова приводит ТАСС.

В свою очередь, власти ФРГ указали, что ставившие Навальному диагноз врачи клиники «Шарите» не подвергались политическому влиянию. Об этом сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Говоря в целом, реакция федерального правительства опирается на клинические данные лечащих врачей. Самоочевидно, что эти данные были получены без какого-либо политического влияния», — приводит её слова РИА Новости.

В Кремле выразили надежду, что отношения России и Запада не ухудшатся из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, нам бы этого не хотелось бы — раз. Во-вторых, для этого нет никакой причины», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, Кремль не меньше других заинтересован в установлении причин произошедшего с блогером Алексеем Навальным.

Пресс-секретарь главы российского государства также призвал в данной ситуации не навешивать ярлыки.

«Мы категорически против того, чтобы кто-то, скажем так, приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, то есть назвал отравлением то, что пока не подтверждено окончательно как отравление», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, речь идёт о российском гражданине, который находится в коме.

«И мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы... Мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на излечении в берлинской больнице пациента», — добавил Песков.