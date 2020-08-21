«Позволит упростить процедуру и сэкономить время»: в России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает проводить регистрацию транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Новая система предусматривает, что к работе в этих учреждениях привлекут сотрудников МВД, которые проведут осмотр транспорта. Вся остальная часть процедуры по регистрации проводится только с сотрудниками МФЦ. Эксперты положительно оценили нововведение, отметив при этом, что эффективность такой меры можно будет оценить только после её реализации.

В многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) теперь можно регистрировать транспортные средства. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Как следует из публикации на сайте кабмина, услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ.

При этом взаимодействие с сотрудниками МВД будет только на этапе осмотра автомобиля. Принимать заявление и выдавать новые документы будут сотрудники МФЦ.

«В целом принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ», — отмечается на сайте правительства.

Отметим, что МВД предложило разрешить регистрацию транспорта в центрах МФЦ в конце 2018 года. Впоследствии в рамках эксперимента подобные услуги стали оказывать МФЦ Москвы и Татарстана. В середине 2020 года в столичной мэрии сообщили, что в офисах «Мои документы» зарегистрировали более 130 тыс. автомобилей.

Эксперты положительно оценили нововведение, отметив широкую доступность центров МФЦ. По словам директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, люди хорошо осведомлены о расположении центров МФЦ, доступность которых на практике выше, чем у регистрационных пунктов МВД.

РИА Новости

© Алексей Куденко

«Впоследствии, я думаю, регистрационные пункты в ГИБДД сами себя изживут. Потому что МФЦ намного удобнее, и в данном случае оцениваем только позитивно», — сказал Канаев в беседе с RT, отметив, что у новой системы могут быть «подводные камни».

«Главное — надо запустить эту систему, обкатать. Если какие-то будут сбои, соответственно, быстренько всё поправить», — констатировал эксперт.

Положительную оценку нововведению также дал автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём». Он добавил, что в городах, где в ГИБДД бывает трудно попасть, любое «дополнительное окно» для подачи документов является плюсом. Вместе с тем у эксперта возникли вопросы к принципу организации работы МФЦ с учётом новых задач.

«Мы пока до конца не понимаем механизм, как это будет работать, поскольку, если нам говорят, что сотрудники МВД будут работать на территории МФЦ, то мы прекрасно знаем, что для того, чтобы осмотреть автомобиль, нужны минимальные хотя бы условия, просто банально площадка, а в идеале — площадка крытая», — продолжил эксперт.

Он отметил, что во многих крупных городах центры МФЦ могут «стоять в одном ряду с магазином «Продукты», где никакой площадки не предусмотрено.

Также по теме Дилеры не спешат: почему автосалоны пока не могут регистрировать новые автомобили Госавтоинспекция дополнительно разъяснила положения нового закона о регистрации транспортных средств, который вступил в силу 1 января....

«Поэтому надо понимать, все ли МФЦ будут привлечены к этой работе, в каких именно МФЦ будет проходить осмотр автомобиля и так далее. То есть идея хорошая, она правильная, но надо посмотреть, как всё это будет реализовано», — пояснил Кадаков.

Регистрация автомобилей у дилеров

С начала 2020 года вступил в силу закон, согласно которому российские автодилеры получили возможность предоставлять услуги по оформлению СТС и изготовлению госномеров. Новая система предполагает, что покупатель машины в салоне избавляется от необходимости самостоятельно посещать ГИБДД, получив вместо этого весь пакет документов у дилера.

При этом новый механизм подразумевает, что для получения разрешения на регистрацию транспорта за клиента дилер должен попасть в специальный реестр Министерства внутренних дел.

Для этого требуется предоставить МВД определённый пакет документов и добавить в штат специально обученного сотрудника, который будет проводить осмотр приобретаемого автомобиля прямо в салоне вместо сотрудника ГИБДД.

В настоящее время на сайте ГИБДД опубликован реестр организаций, у которых есть разрешение на регистрацию автомобиля за клиента. Перечень размещён на официальном сайте ведомства, где пользователи могут ознакомиться с названиями дилерских центров, автомобильными марками, с которыми они работают, а также с данными по срокам пребывания в соответствующем реестре.