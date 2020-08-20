В Национальном автомобильном союзе рассказали о перспективах перевода транспорта на газ

Вице-президент Национального автомобильного союза рассказал о перспективах перевода транспорта на газ.

«Современное оборудование — это высокотехнологичная история, которая не только деньги экономит, но она ещё и экологична, и полезна для машины. Например, износ двигателя гораздо меньше», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, для отечественных широт и уровня экономического развития газ — единственная альтернатива бензину.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о преимуществах газомоторного топлива.