В Национальном автомобильном союзе рассказали о перспективах перевода транспорта на газ

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Вице-президент Национального автомобильного союза рассказал о перспективах перевода транспорта на газ.
В Национальном автомобильном союзе рассказали о перспективах перевода транспорта на газ
  • РИА Новости

«Современное оборудование — это высокотехнологичная история, которая не только деньги экономит, но она ещё и экологична, и полезна для машины. Например, износ двигателя гораздо меньше», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, для отечественных широт и уровня экономического развития газ — единственная альтернатива бензину.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о преимуществах газомоторного топлива.

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