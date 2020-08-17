В Москве рассказали об изменении ситуации со штрафами за неуплату парковки: автомобилисты на 10% чаще стали их оплачивать.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы администрации московского парковочного пространства.

Данные приведены в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В организации напомнили, что срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней с момента вступления в силу.

В случае неоплаты финансовой санкции её отправляют судебным приставам. В таком случае назначается принудительное взыскание, а также штраф, в два раза превышающий изначальный. Приставы также имеют право наложить арест на имущество должника на срок до оплаты штрафа.

В июле первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко прокомментировал в беседе с ФАН изменение механизма реализации права на бесплатную парковку для инвалидов.