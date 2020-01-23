Дилеры не спешат: почему автосалоны пока не могут регистрировать новые автомобили

Госавтоинспекция дополнительно разъяснила положения нового закона о регистрации транспортных средств, который вступил в силу 1 января. Согласно новым правилам, дилеры получили возможность предоставлять услуги по оформлению СТС и изготовлению госномеров. Впрочем, для этого автосалонам необходимо попасть в специальный реестр, но пока что участники рынка не спешат этого делать.

Вступивший в силу 1 января 2020 года закон «О государственной регистрации транспортных средств» готовился около 10 лет. Несмотря на специальные разъяснения, которые Госавтоинспекция давала как до начала нового года, так и после, вопросов у автомобилистов до сих пор остаётся немало.

Автосалоны номера пока не выдают

В четверг дополнительные разъяснения журналистам дали начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров и замглавы ведомства Николай Шеюхин.

Большой ажиотаж и отчасти неразбериха связаны как с самими новыми положениями, заметно корректирующими устоявшийся годами порядок регистрационных действий, так и с тем, что одно из самых анонсируемых нововведений на практике пока не заработало.

Речь идёт о предусмотренной новым законом возможности для автомобильных дилеров проводить регистрационные действия от имени покупателей новых автомобилей. Выдавая автовладельцу вместе с ключами и всем пакетом документов ещё и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), а также госномера, продавец избавляет клиента от необходимости лично обращаться в ГИБДД.

Чтобы получить возможность оказывать клиентам такую услугу, дилер должен попасть в специальный реестр МВД, предоставив для этого определённый пакет документов и имея в штате специально обученного сотрудника, который будет проводить осмотр приобретаемого автомобиля прямо салоне вместо сотрудника ГИБДД.

После попадания в реестр вся процедура электронного обмена данными между автосалоном и подразделением ГИБДД для постановки ТС на учёт будет занимать примерно два дня.

Однако на данный момент ещё ни один российский дилер не вошёл в реестр — в четверг представители Госавтоинспекции сообщили, что по всей стране заявки подали всего 10 компаний из трёх регионов, причём некоторым из них уже отказали из-за неполного комплекта документов. Как отмечают в ГИБДД, крупные игроки к новой процедуре пока присматриваются и попасть в реестр не спешат.

Впрочем, в ГИБДД рассчитывают, что уже в самое ближайшее время — в конце января или в феврале — первые дилеры уже попадут в реестр.

Тем не менее очевидно, что массового наплыва со стороны бизнеса пока нет и, возможно, не будет — попадание в реестр сопряжено для автодилера с определёнными финансовыми затратами, на которые в условиях кризиса на российском авторынке далеко не все готовы пойти.

Возможность выбора

Важно отметить, что возможность получить номер прямо в автосалоне — дополнительная опция, которая может дать дилеру лишь некоторое конкурентное преимущество.

У автомобилистов по-прежнему осталась возможность самостоятельно явиться в ГИБДД и после присвоения буквенно-цифровой комбинации госномера получить металлические знаки как в самом подразделении, так и у аккредитованных частников. На сегодняшний день у включённых в специальный реестр 400 организаций насчитывается в общей сложности порядка 1500 пунктов выдачи табличек.

Важный нюанс — получить металлические знаки прямо в ГИБДД с 1 января можно только в том случае, если автомобиль ставится на учёт в том же регионе, где прописан его владелец.

Это связано с новым правилом, согласно которому и сами госномера будут чётко «привязаны» к адресу регистрации автовладельца. Таким образом, поставить машину на учёт гражданин, как и раньше, сможет в любом отделении ГИБДД, но система автоматически присвоит ему госномер с кодом «домашнего» региона, а за самими знаками придётся идти к частникам.

Автомобильные номера перед выдачей автовладельцу в одном из отделений ГИБДД

РИА Новости

© Павел Лисицын

Все три вышеописанных способа примерно одинаковы по стоимости. Только за регистрацию прямо в автосалоне, после того как услуга заработает на практике, нужно будет отдать не 2850 рублей, а около 2500 рублей — до 500 рублей за саму услугу регистрации и до 2000 рублей непосредственно за изготовление металлических номеров. Максимальные тарифы утверждены ФАС, и в любом регионе дилер не имеет права требовать с клиента большую сумму.

Как сообщили представители ГИБДД, с начала года вариант с регистрацией в ГИБДД и получением табличек у частников выбрали порядка 25 тыс. человек.

Первым стал житель столицы, который 3 января поставил автомобиль на учёт в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре. В Госавтоинспекции присвоили ему «виртуальный» госномер с московским кодом региона и отправили в аккредитованную организацию за получением самих знаков.

Как не лишиться прав

Между тем при получении госномера у частников автовладельцев с нового года может подстерегать опасность лишиться водительских прав. Это может произойти, если они после присвоения номера ГИБДД отправятся за металлическими табличками за рулём автомобиля без номеров.

Делом в том, что с 1 января в «правило 10 дней», которые даются автовладельцу для того, чтобы после покупки машины поставить её на учёт, внесены уточнения.

Они заключаются в том, что с момента покупки и до регистрации автовладельцу, как и прежде, даётся 10 дней, в течение которых он может легально ездить без номеров. Но если машина уже зарегистрирована в ГИБДД, а владелец ещё не успел получить на руки сами номера, то ездить на ней категорически запрещено. В этом случае водителю грозит ответственность по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, которая предполагает штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

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Таким образом, перед регистрацией автовладельцам, решившим изготовить номера у частников, лучше заранее продумать логистику. СМИ уже сообщали о случаях, когда не ознакомившиеся со всеми нюансами нововведений автовладельцы были вынуждены нанимать эвакуатор, чтобы доставить свой автомобиль из регистрационного отделения ГИБДД в пункт выдачи самих знаков.

При этом в ГИБДД в четверг сделали важное уточнение: когда услуга постановки на учёт заработает в автосалонах, таких проблем не будет. Дилеры будут выдавать покупателям новых машин только полный комплект, включающий и СТС, и сами металлические таблички, поэтому нанимать эвакуатор для поездки в пункт выдачи номеров клиентам уже не придётся.

Также представители ГИБДД напомнили, что с 1 января зарегистрировать ТС на лицо моложе 16 лет нельзя. Если собственник транспортного средства ещё не достиг этого возраста, оно должно быть оформлено на одного из родителей, опекуна или попечителя. По достижении собственником 16 лет эта регистрация прекратится по инициативе регистрирующего органа.

При этом при обращении в ГИБДД доверенное лицо собственника транспортного средства для проведения любых регистрационных действий будет обязано предъявить оригинал паспорта автовладельца или заверенную нотариусом доверенность.