Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей
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- РИА Новости
По его словам, это прекрасная инициатива, которая позволит регистрировать автомобили прямо в салоне дилера.
Вместе с тем, считает эксперт, эти правила могут не заработать с 1 января.
«Дилеры физически не могут быть готовы, потому что не готова масса документов», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что возможность участия в процедуре регистрации появляется у специализированных торговых организаций, которые включены в государственный реестр МВД.
Председатель правления Национального союза автошкол Елена Зайцева в беседе с ФАН оценила изменение правил экзамена на водительские права.