Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей

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Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.
Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

По его словам, это прекрасная инициатива, которая позволит регистрировать автомобили прямо в салоне дилера.

Вместе с тем, считает эксперт, эти правила могут не заработать с 1 января.

«Дилеры физически не могут быть готовы, потому что не готова масса документов», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что возможность участия в процедуре регистрации появляется у специализированных торговых организаций, которые включены в государственный реестр МВД.

Председатель правления Национального союза автошкол Елена Зайцева в беседе с ФАН оценила изменение правил экзамена на водительские права.

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