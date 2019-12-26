Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.

По его словам, это прекрасная инициатива, которая позволит регистрировать автомобили прямо в салоне дилера.

Вместе с тем, считает эксперт, эти правила могут не заработать с 1 января.

«Дилеры физически не могут быть готовы, потому что не готова масса документов», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что возможность участия в процедуре регистрации появляется у специализированных торговых организаций, которые включены в государственный реестр МВД.

Председатель правления Национального союза автошкол Елена Зайцева в беседе с ФАН оценила изменение правил экзамена на водительские права.