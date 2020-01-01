В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей

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В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, в процессе регистрации автомобиля смогут участвовать заводы — изготовители транспортных средств. Вместе с дилерами они будут работать с необходимыми для регистрации документами от имени владельцев и передавать их в автоинспекцию через портал госуслуг. 

При этом для операций с данными доверенное лицо обязано предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

Уточняется, что код региона в номере автомобиля будет привязан к субъекту регистрации его владельца.

Вместе с тем в МВД отметили, что предусмотренное законом нанесение дополнительной маркировки на автомобиль позволит «однозначно идентифицировать» машины с измененной историей и избавит покупателей от повторных проверок.

В ведомстве сообщили, что автомобиль, собственнику которого ещё нет 16 лет, должен быть оформлен на одного из родителей, опекуна или попечителя. По достижении указанного возраста владелец сможет перерегистрировать машину.

В конце декабря председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года в России можно будет зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне, не посещая ГИБДД.

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.

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