В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Как пояснили в ведомстве, в процессе регистрации автомобиля смогут участвовать заводы — изготовители транспортных средств. Вместе с дилерами они будут работать с необходимыми для регистрации документами от имени владельцев и передавать их в автоинспекцию через портал госуслуг.
При этом для операций с данными доверенное лицо обязано предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.
Уточняется, что код региона в номере автомобиля будет привязан к субъекту регистрации его владельца.
Вместе с тем в МВД отметили, что предусмотренное законом нанесение дополнительной маркировки на автомобиль позволит «однозначно идентифицировать» машины с измененной историей и избавит покупателей от повторных проверок.
В ведомстве сообщили, что автомобиль, собственнику которого ещё нет 16 лет, должен быть оформлен на одного из родителей, опекуна или попечителя. По достижении указанного возраста владелец сможет перерегистрировать машину.
В конце декабря председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года в России можно будет зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне, не посещая ГИБДД.
Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.