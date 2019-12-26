«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

С 1 января 2020 года в России можно будет зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне, не посещая ГИБДД. Такое постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на постановление.

Как отмечается, новую услугу смогут предоставить не все автодилеры, а только включённые в реестр полиции организации, которые имеют специально обученных для осмотра машин сотрудников.

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.

Летом Госдума приняла проект закона, который устанавливает новые правила регистрации автомобилей. Согласно документу, владельцы могут поставить машину на учёт у автодилеров, не посещая ГИБДД.

Подробнее — в материале RT.