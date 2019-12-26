«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах
- РИА Новости
Как отмечается, новую услугу смогут предоставить не все автодилеры, а только включённые в реестр полиции организации, которые имеют специально обученных для осмотра машин сотрудников.
Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
Летом Госдума приняла проект закона, который устанавливает новые правила регистрации автомобилей. Согласно документу, владельцы могут поставить машину на учёт у автодилеров, не посещая ГИБДД.
Подробнее — в материале RT.