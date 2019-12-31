Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей

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Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.
Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Нечто аналогичное было в своё время. У дилеров сидел сотрудник ГИБДД и оформлял на месте документы на машину. Клиент выезжал из автосалона с номерами. Стоило это несколько дороже, но услуга была достаточно востребована», — заявил он.

По его мнению, возвращение аналогичного решения будет востребовано. Как считает Попов, автомобилей без номеров на дорогах станет меньше.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.

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