Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей
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- РИА Новости
«Нечто аналогичное было в своё время. У дилеров сидел сотрудник ГИБДД и оформлял на месте документы на машину. Клиент выезжал из автосалона с номерами. Стоило это несколько дороже, но услуга была достаточно востребована», — заявил он.
По его мнению, возвращение аналогичного решения будет востребовано. Как считает Попов, автомобилей без номеров на дорогах станет меньше.
Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.