Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.

«Нечто аналогичное было в своё время. У дилеров сидел сотрудник ГИБДД и оформлял на месте документы на машину. Клиент выезжал из автосалона с номерами. Стоило это несколько дороже, но услуга была достаточно востребована», — заявил он.

По его мнению, возвращение аналогичного решения будет востребовано. Как считает Попов, автомобилей без номеров на дорогах станет меньше.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.