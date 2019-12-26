Эксперт оценил новые правила регистрации автомобилей
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- РИА Новости
По его словам, это действительно облегчит жизнь многих людей, которые покупают автомобили, прежде всего, на первичном рынке.
«Но, с другой стороны, на вторичном немного другая история», — считает он.
Как пояснил эксперт, осматривать машину должен человек, который несёт за это ответственность.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.