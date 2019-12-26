Эксперт оценил новые правила регистрации автомобилей

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.

По его словам, это действительно облегчит жизнь многих людей, которые покупают автомобили, прежде всего, на первичном рынке.

«Но, с другой стороны, на вторичном немного другая история», — считает он.

Как пояснил эксперт, осматривать машину должен человек, который несёт за это ответственность.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.