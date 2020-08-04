«Без изменений основных типов регзнаков»: в России вступил в силу новый стандарт номеров для транспортных средств

Новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств вступил в силу в России. В частности, он предусматривает введение регистрационных знаков для машин с нестандартным местом крепления — речь идёт о машинах производства США и праворульных автомобилях из Японии. Также уменьшен размер мотоциклетных номеров. При этом в новом ГОСТе остались без изменений шрифты, структура и габариты основных типов регистрационных знаков.

4 августа в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других видов транспорта — ГОСТ Р 50577-2018, который устанавливает технические требования к государственным регистрационным знакам.

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии напомнили, что разработка нововведений велась в 2017—2018 годах ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России». При этом учитывались предложения Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, Минобороны, Минсельхоза и иных заинтересованных организаций и граждан.

«Сохранены без изменений шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков», — приводит ТАСС текст сообщения Росстандарта.

Вместе с тем ГОСТ предусматривает новый вид номеров для автомобилей с нестандартным местом крепления. Речь идёт о праворульных машинах из Японии, а также о машинах, предназначенных для американского рынка.

Также вводятся компактные номера для мотоциклов: с нынешних 245 × 185 мм габариты уменьшаются до 190 × 145 мм. Появились мотоциклетные номера для дипломатических и консульских представительств. Кроме того, введены специальные госзнаки для спортивных и классических автомобилей. Отныне будут выпускаться регистрационные номера для мопедов и внедорожных мототранспортных средств (снегоболотоходы, мотовездеходы).

При этом в Росстандарте сообщили, что не регулируют обмен и выдачу номерных знаков, подчеркнув, что для изготовления регзнаков нового формата владельцы транспортных средств могут обратиться в соответствующую организацию.

«Дополнительные разъяснения необходимо получить Госавтоинспекции или ФКУ НИЦ БДД МВД России», — заметили в федеральном агентстве.

© Павел Лисицын/РИА Новости

Изначально ГОСТ Р 50577-2018 должен был вступить в силу 1 января 2019 года, однако дата была перенесена на 4 августа того же года. Сдвиг был связан с просьбой МВД, направленной на уход от «возможных необоснованных расходов федерального бюджета».

Тем не менее в августе 2019-го введение нового ГОСТа так и не состоялось в связи с обращениями Госавтоинспекции и Минсельхоза — на их складах к тому моменту скопилось много неиспользованных госзнаков, которые пришлось бы утилизировать.

2 июня 2020 года МВД утвердило изменения в приказе о расширении перечня цифр, с которых может начинаться трёхзначный автомобильный код региона. Ранее ГИБДД могла выдавать номера с трёхзначными кодами, начинающимися только с цифр 1 или 7. Теперь допускается применение всех цифр от 1 до 9.

Напомним, что изначально в России действовали коды регионов с числами от 01 до 89, что соответствовало количеству субъектов РФ на 1 января 1993 года. Однако позднее имеющихся кодов стало не хватать, в результате чего с 2005 года началась выдача знаков с кодами регионов, состоящими из трёх цифр.

«Давно назревшая норма»

Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с RT назвал правильным введение нового стандарта регистрационных знаков.

«Это давно назревшая норма... Если есть квадратный выступ под номерной знак, стандартное заводское освещение, то не надо ничего придумывать — просто переделать номерной знак (другой формы сделать) и повесить его. И все довольны: и ГАИ, и автомобилисты. И все нормы соблюдены. Это хорошо, на мой взгляд. И надо идти в дальнейшем по этому пути, то есть перенимать из зарубежного опыта только лучшие варианты и примеры и им следовать, применять у нас на практике», — пояснил эксперт.

В свою очередь, партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто заметил, что в России уже выдаются номера нестандартных размеров, но ранее не действовали необходимые законодательные стандарты.

«Это комфортно для какого-то количества людей, которые ездят на автомобилях, произведённых не в России. Номер раньше выдавали только стандартный — вытянутый прямоугольник, и этот номер не садился на то посадочное место. А гнуть его нельзя вообще, нельзя обрезать — ничего с ним нельзя делать. Соответственно, там придумали хитрую систему креплений, освещения этих номеров. Это было неудобно, поэтому введение ГОСТа давно назрело. Это же касается ещё и мотоциклов, потому что большой номер не всегда на мотоцикле можно закрепить: на многих есть место только для крепления небольшого номера», — добавил собеседник RT.