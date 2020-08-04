В России вступил в силу новый нацстандарт на автомобильные номера

Новый национальный стандарт на номера транспортных средств вступил в России во вторник, 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Национальный стандарт ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» с изменением №1 вступает в силу с 4 августа 2020 года», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что новый стандарт устанавливает типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам.

«Сохранены без изменений шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков», — указали в Росстандарте.

По информации агентства, изменения коснулись транспортных средств с нестандартным местом крепления регистрационных знаков. Теперь допускается его установка «вместо заднего регистрационного знака типа 1)»; уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов.

Кроме того, появился тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств.

В июне Министерство внутренних дел России утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств: будет расширен перечень цифр, с которых может начинаться трёхзначный автомобильный код региона.

В свою очередь председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе со «Взглядом» предложил отказаться от кода регионов в номерах машин.