В России вступил в силу новый нацстандарт на автомобильные номера

Короткая ссылка
Новый национальный стандарт на номера транспортных средств вступил в России во вторник, 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
В России вступил в силу новый нацстандарт на автомобильные номера
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Национальный стандарт ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» с изменением №1 вступает в силу с 4 августа 2020 года», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что новый стандарт устанавливает типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам.

«Сохранены без изменений шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков», — указали в Росстандарте.

По информации агентства, изменения коснулись транспортных средств с нестандартным местом крепления регистрационных знаков. Теперь допускается его установка «вместо заднего регистрационного знака типа 1)»; уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов.

Кроме того, появился тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств.

В июне Министерство внутренних дел России утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств: будет расширен перечень цифр, с которых может начинаться трёхзначный автомобильный код региона.

В свою очередь председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе со «Взглядом» предложил отказаться от кода регионов в номерах машин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить