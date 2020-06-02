В России будут новые трёхзначные коды регионов на номерах автомобилей

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел России утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств: будет расширен перечень цифр, с которых может начинаться трёхзначный автомобильный код региона.
В России будут новые трёхзначные коды регионов на номерах автомобилей
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, ранее ГИБДД могла выдавать номера с трёхзначными кодами, начинающимися только с цифр 1 или 7.

Теперь в регистрационных знаках допускается применение в качестве первой цифры кода всех цифр от 1 до 9.

Уточняется, что приказ вступил в силу в марте 2020 года.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в беседе с «Известиями» заявил, что появление трёхзначных кодов регионов в автономерах никак не скажется на водителях.

«Добавление других цифр, кроме 7 и 1, в код региона госномера было лишь вопросом времени. На стоимость страховки и самих номеров это никак не повлияет. Собственно, это вообще никак не должно сказаться на автовладельцах», — сказал Едрышов.

Он добавил, что трёхзначные коды гораздо актуальнее для Москвы, где есть вопросы с тем, что номера заканчиваются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить