В России будут новые трёхзначные коды регионов на номерах автомобилей

Министерство внутренних дел России утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств: будет расширен перечень цифр, с которых может начинаться трёхзначный автомобильный код региона.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, ранее ГИБДД могла выдавать номера с трёхзначными кодами, начинающимися только с цифр 1 или 7.

Теперь в регистрационных знаках допускается применение в качестве первой цифры кода всех цифр от 1 до 9.

Уточняется, что приказ вступил в силу в марте 2020 года.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в беседе с «Известиями» заявил, что появление трёхзначных кодов регионов в автономерах никак не скажется на водителях.

«Добавление других цифр, кроме 7 и 1, в код региона госномера было лишь вопросом времени. На стоимость страховки и самих номеров это никак не повлияет. Собственно, это вообще никак не должно сказаться на автовладельцах», — сказал Едрышов.

Он добавил, что трёхзначные коды гораздо актуальнее для Москвы, где есть вопросы с тем, что номера заканчиваются.