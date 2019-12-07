В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.

Как отмечается в ГОСТе, информирование потребителей о показателях энергоэффективности транспортного средства (сколько энергии и топлива потребляется) должно осуществляться изготовителем с помощью документа «этикетка энергоэффективности».

Это отдельный документ, который должен содержать информацию, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км движения.

Для электромобилей в этикетке также необходимо уточнять, сколько электроэнергии будет потреблять этот транспорт и какой у него запас хода.

Этикетка энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации, говорится в ГОСТе.

Стандарт распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объём производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год).

Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.

Как заявили RT в пресс-службе Росстандарта, ранее подобного в России не существовало.

«В России целесообразно накопить статистику по выбросам СО₂ (как впервые выпускаемыми в обращение транспортными средствами, так и по существующему парку), на основании которой определить собственную политику в отношении регулирования выбросов СО₂, возможно гармонизировав её с мировыми тенденциями развития», — заявили в ведомстве.

В настоящее время в состав сопроводительной документации на автомобиль входят в том числе паспорт транспортного средства, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.

Ранее в Росстандарте утвердили ГОСТ для старинных автомобилей.