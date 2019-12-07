В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
- РИА Новости
Как отмечается в ГОСТе, информирование потребителей о показателях энергоэффективности транспортного средства (сколько энергии и топлива потребляется) должно осуществляться изготовителем с помощью документа «этикетка энергоэффективности».
Это отдельный документ, который должен содержать информацию, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км движения.
Для электромобилей в этикетке также необходимо уточнять, сколько электроэнергии будет потреблять этот транспорт и какой у него запас хода.
Этикетка энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации, говорится в ГОСТе.
Стандарт распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объём производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год).
Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.
Как заявили RT в пресс-службе Росстандарта, ранее подобного в России не существовало.
«В России целесообразно накопить статистику по выбросам СО₂ (как впервые выпускаемыми в обращение транспортными средствами, так и по существующему парку), на основании которой определить собственную политику в отношении регулирования выбросов СО₂, возможно гармонизировав её с мировыми тенденциями развития», — заявили в ведомстве.
В настоящее время в состав сопроводительной документации на автомобиль входят в том числе паспорт транспортного средства, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.
Ранее в Росстандарте утвердили ГОСТ для старинных автомобилей.