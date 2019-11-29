Росстандарт утвердил ГОСТ для старинных автомобилей

Росстандарт разработал и утвердил ГОСТ для старинных автомобилей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

«Отсутствие чётких критериев отнесения автомобилей к классической технике является причиной «нормативного вакуума» и неопределённости при выпуске этой техники в обращение и при дальнейшей её эксплуатации», — заявили в Росстандарте.

Новый ГОСТ создавали вместе с сообществом владельцев ретротехники на площадке комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и с привлечением специалистов ФГУП НАМИ.

Стандарт регламентирует требования безопасности, а также необходимую техническую экспертизу для получения статуса классического автомобиля.

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