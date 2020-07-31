В Комитете по защите прав автомобилистов оценили идею внедрить алкозамки в России

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Член Общественной палаты, вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов прокомментировал идею внедрения в России алкозамков, которые блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В Комитете по защите прав автомобилистов оценили идею внедрить алкозамки в России
  • Pixabay

«У нас в стране ситуацию с каршеринговыми автомобилями и нетрезвыми водителями иначе как печальной не назовешь», — цитирует эксперта ФАН.

Вместе с тем Холодов не исключил, что установка алкозамков в прокатных машинах приведёт к росту стоимости минуты аренды.

Как считает эксперт, начинать можно с тех водителей, кто уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, а также с тех, кто уже попался на этом и в скором времени будет получать обратно своё водительское удостоверение.

Ранее, как сообщало URA.RU, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук высказал мнение, что в общей массе проблема нетрезвых водителей преувеличена.

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