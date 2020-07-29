В Госдуме прокомментировали идею внедрения алкозамков в России

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев прокомментировал идею внедрения в России алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Мы сейчас не можем судить о том, насколько эффективны или неэффективны алкозамки, как они будут работать. Возможно, кто-то найдёт способ их обмануть. Поэтому логично, что внедрять их на всех автомобилях, в том числе новых, нельзя», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает депутат, проверить технологию можно в каршеринге.

Со своей стороны, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук выразил мнение, что в общей массе проблема нетрезвых водителей преувеличена.

«Поэтому важнее обратить внимание на повышение безопасности дорожного движения», — цитирует эксперта URA.RU.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдохе.

По оценкам издания, стоимость может составить от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.