«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков

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Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в ведомстве.
«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков
  • Pixabay

Планируется, что автопроизводители получат дополнительные баллы за установку приборов российского производства.

ФГУП НАМИ проверит влияние устройств на безопасность транспортных средств. В частности, необходимо исключить блокировку двигателя на ходу.

Также будут подготовлены стандарты, содержащие требования и методы испытания алкозамков, правила установки. В перспективе они получат статус «средств измерений» по аналогии с алкометрами и дорожными камерами. 

По оценкам издания, стоимость может составить от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкогольное опьянение.

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