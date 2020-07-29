«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в ведомстве.

Планируется, что автопроизводители получат дополнительные баллы за установку приборов российского производства.

ФГУП НАМИ проверит влияние устройств на безопасность транспортных средств. В частности, необходимо исключить блокировку двигателя на ходу.

Также будут подготовлены стандарты, содержащие требования и методы испытания алкозамков, правила установки. В перспективе они получат статус «средств измерений» по аналогии с алкометрами и дорожными камерами.

По оценкам издания, стоимость может составить от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкогольное опьянение.