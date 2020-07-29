«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков
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Планируется, что автопроизводители получат дополнительные баллы за установку приборов российского производства.
ФГУП НАМИ проверит влияние устройств на безопасность транспортных средств. В частности, необходимо исключить блокировку двигателя на ходу.
Также будут подготовлены стандарты, содержащие требования и методы испытания алкозамков, правила установки. В перспективе они получат статус «средств измерений» по аналогии с алкометрами и дорожными камерами.
По оценкам издания, стоимость может составить от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкогольное опьянение.